Radsport: Ewan holt dritten Etappensieg bei Tour Down Under

Der australische Sprinter Caleb Ewan hat auf der vierten Etappe der Tour Down Under bereits seinen dritten Tagessieg eingefahren. Der 22-Jährige vom Orica-Scott-Radteam setzte sich am Freitag nach 149,5 Kilometern von Norwood nach Campbelltown gegen die Konkurrenz um den slowakischen Doppel-Weltmeister Peter Sagan vom deutschen Team Bora-hansgrohe durch. Ewan hatte bei seiner Heimat-Rundfahrt bereits die erste und dritte Etappe gewonnen.

Führender der Gesamtwertung bleibt Ewans Landsmann Richie Porte.