Beim Wintersport: Ex-Toursieger Wiggins bricht sich linkes Bein

Ex-Radprofi Bradley Wiggins, 2012 erster britischer Tour-de-France-Sieger, hat sich beim Training für die britische TV-Show "The Jump" in Tirol das linke Bein gebrochen. Bei der Show müssen sich Prominente in Wintersportarten beweisen. Der fünffache Olympiasieger konnte am Dienstag in England nach eingehenden Untersuchungen Entwarnung geben. "Ich muss drei bis sechs Wochen pausieren, aber es ist kein Gips nötig", schrieb der von der Queen zum Ritter geschlagene Sir auf Twitter. Vor seinem zu Jahresende verkündeten Rücktritt hatte es um Wiggins Diskussionen wegen fragwürdiger Behandlungsmethoden eines Asthmaleidens gegeben.