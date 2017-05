später lesen 100. Giro d'Italia Greipel gewinnt zweite Etappe und übernimmt Rosa Trikot 2017-05-06T18:08+0200 2017-05-06T18:08+0200

Tortoli (dpa) - André Greipel hat die zweite Etappe beim 100. Giro d'Italia gewonnen und damit das Rosa Trikot des Gesamtführenden erobert. Der 34 Jahre alte Radprofi aus Hürth setzte sich am Samstag im Massensprint nach 221 Kilometern von Olbia nach Tortoli in überlegener Manier durch. Auf der Mittelmeerinsel Sardinien feierte der deutsche Meister seinen insgesamt siebten Etappenerfolg bei der Italien-Rundfahrt. Beim überraschenden Auftaktsieg des Österreichers Lukas Pöstlberger hatte Greipel noch Rang drei belegt, übernahm nun dank der Zeitgutschrift für den Sieg aber die Spitzenposition in der Gesamtwertung. Sein ärgster Sprint-Konkurrent Caleb Ewan aus Australien kam kurz vor dem Ziel außer Tritt und konnte nicht in die Entscheidung eingreifen. Zweiter wurde der Italiener Roberto Ferrari. Mit seinen sieben Giro-Etappensiegen ist Greipel nach Angaben der Veranstalter nun der alleinig erfolgreichste Profi aus dem aktuellen Feld vor dem Italiener Vincenzo Nibali, der sich sechsmal durchsetzte.