später lesen Abu Dhabi Tour Kittel fällt zurück - Costa übernimmt Gesamtführung 2017-02-25T15:08+0100 2017-02-25T15:08+0100

Radprofi Marcel Kittel (Arnstadt/Quick-Step Floors) hat nach seinem Sprinterfolg am Vortag auf der Königsetappe der diesjährigen Abu Dhabi Tour erwartungsgemäß den zweiten Rang in der Gesamtwertung eingebüßt. Auf dem 186 km langen Teilstück rund um Abu Dhabi sicherte sich der Portugiese Rui Costa (UAE Team Emirates) bei der Bergankunft auf dem Jebel Hafeet den Tagessieg und übernahm das Rote Trikot des Gesamtführenden vom britischen Sprint-Ass Mark Cavendish. Kittel kam am Samstag als 97. mit 11:42 Minuten Rückstand ins Ziel und und fiel im Gesamtklassement auf den 93. Platz zurück. Deutschlands zweiter Top-Sprinter André Greipel (Rostock/Lotto Soudal) war auf Rang 75 6:02 Minuten hinter Costa zurück und reihte sich auf dem 73. Platz im Klassement (6:06 Minuten zurück) ein. Bester Deutscher in der Gesamtwertung ist der Ravensburger Emanuel Buchmann (Bora-Argon 18/2:36 Minuten zurück) auf Rang 44. Auf der 143 km langen Schlussetappe am Sonntag auf dem Yas Marina Circuit haben die Sprinter noch einmal eine Chance auf den Tagessieg. Costa geht dann vier Sekunden vor dem russischen Gesamtzweiten Ilnur Sakarin (Katjuscha) und 16 Sekunden vor dem Dritten Tom Dumoulin (Team Sunweb) aus den Niederlanden ins Rennen.