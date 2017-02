später lesen Radsport Kittel gewinnt auch 2. Etappe der Dubai-Tour Teilen

Twittern





2017-02-01T13:24+0100 2017-02-01T13:24+0100

Marcel Kittel ist in Frühform. Der deutsche Radprofi entschied am Mittwoch auch die zweite Etappe der Dubai Tour im Massensprint zu seinen Gunsten. Der 28 Jahre alte Kittel, im Vorjahr Weltmeister im Mannschafts-Zeitfahren, führt nun die Gesamtwertung mit acht Sekunden Vorsprung auf den Norweger Dylan Groenewegen an. Dritter ist der Italiener Nicola Boem mit 13 Sekunden Rückstand auf Kittel. "Ich weiß nach den ersten beiden Etappen, dass ich in guter Form bin", erklärte Kittel. "Doch es ist noch zu früh, um zu sagen, dass ich meinen Gesamtsieg aus dem Vorjahr verteidigen kann." Der zweite Tagesabschnitt durch fünf Emirate war eine Kopie des ersten. Eine Ausreißergruppe wurde vom Hauptfeld elf Kilometer vor dem Ziel in Ras Al Khaimah eingefangen. Im Endspurt war Kittel zunächst im Hintertreffen, doch im richtigen Moment fuhr der Profi vom belgischen Team Quick-Step-Floors noch die entscheidende Attacke.