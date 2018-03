später lesen Radsport Kittel gibt Debüt bei Mailand-Sanremo 2018-03-13T14:16+0100 2018-03-13T14:16+0100

Der deutsche Topsprinter Marcel Kittel gibt am kommenden Samstag sein Debüt beim Frühjahrs-Klassiker Mailand-Sanremo. Das Team Katusha-Alpecin bestätigte am Dienstag den Start des 29-Jährigen, der beim Etappenrennen Tirreno-Adriatico in Italien zuletzt zwei Tagessiege gefeiert hatte. Neben dem gebürtigen Arnstädter Kittel nehmen in Nils Politt (Köln) und Rick Zabel (Unna) zwei deutsche Teamkollegen "La Primavera" in Angriff. Das erste Radsport-Monument der Saison führt am Samstag über 291 km von Milano nach Sanremo.