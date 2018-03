Katalonien-Rundfahrt: Kolumbien-Youngster Hodeg gewinnt Auftakt

Der Kolumbianer Alvaro Jose Hodeg vom Team Quick-Step Floors hat die Auftaktetappe der 98. Katalonien-Rundfahrt gewonnen. Der 21-Jährige setzte sich nach 152,3 km mit Start und Ziel in Calella vor dem Iren Sam Bennett und dem Australier Jay McCarthy, beide vom deutschen Team Bora-hansgrohe, durch. Titelverteidiger Alejandro Valverde (Spanien/Movistar) kam auf Platz acht.

Für Toptalent Hodeg war es der zweite Sieg als Profi, im Vorjahr hatte er eine Etappe der Tour de l'Avenir in Frankreich gewonnen.

Die zweite Etappe führt am Dienstag über anspruchsvolle 175,6 km von Mataro nach Valls. Die Traditionsrundfahrt endet am kommenden Sonntag in Barcelona.

(sid)