Radsport: Kvasina nach positiven Dopingtests suspendiert

Der kroatische Radprofi Matija Kvasina gehört nach zwei positiven Dopingtests nicht mehr dem Fahrerfeld der Österreich-Rundfahrt an. "Der Fahrer wurde sofort von der Teamleitung suspendiert und nach Hause geschickt", teilte sein österreichisches Team Felbermayr Simplon Wels am Dienstag mit. Der 35-jährige war bei seinem Sieg im Etappenrennen Fleche du Sud in Luxemburg Ende Mai positiv auf eine verbotene Substanz getestet worden. Kvasina, einem starken Bergfahrer, droht eine vierjährige Sperre.