Während des Rennens musste der 28-Jährige wegen einer Platzwunde am linken Auge versorgt werden. Kittel sagte nach dem Rennen, dass Andrej Griwko, ein Fahrer des kasachischen Teams Astana, ihm einen Schlag mit dem Ellbogen verpasste habe. Er forderte nach dem Rennen die Disqualifikation des Ukrainers und eine sechsmonatige Sperre. Wenig später wurde Griwko von den verbleibenden zwei Etappen in Dubai ausgeschlossen.

I won't accept an apology for this. That has nothing to do with cycling. What Grivko did is a shame for our beautiful sport. pic.twitter.com/vvMN5LzQN0