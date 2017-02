später lesen Bahnrad Nächster Weltcup-Sieg für Vogel 2017-02-26T10:51+0100 2017-02-26T10:51+0100

Die zweimalige Bahnrad-Olympiasiegerin Kristina Vogel befindet sich gut sechs Wochen vor der WM in Hongkong (12. bis 16. April) weiter in bestechender Form. Beim Weltcup in Los Angeles siegte die Erfurterin erneut im Keirin. Bereits beim Weltcup in Cali vor einer Woche hatte die 26-Jährige dreimal Gold geholt. Martha Bayona Pineda (Kolumbien) wurde Zweite, Natasha Hansen (Neuseeland) Dritte. Im Sprint musste sich der Chemnitzer Max Niederlag nur dem Russen Denis Dmitrijew geschlagen geben und holte Silber. Bereits in Cali hatte Niederlag gegen Dmitrijew verloren. Eric Engler (Cottbus) war im Achtelfinale gegen Niederlag ausgeschieden. Im Teamsprint der Frauen wurden Vogel und Emma Hinze (Cottbus), die erstmals als Anfahrerin für Vogel fungierte, Siebte. Sie unterlagen den späteren Siegerinnen aus Russland.