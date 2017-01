später lesen Radsport Porte gewinnt erstmals Tour Down Under Teilen

Der australische Radprofi Richie Porte hat zum ersten Mal die Tour Down Under in seiner Heimat gewonnen. Nach sechs Etappen behauptete der 31-Jährige vom Team BMC am Sonntag in Adelaide seine Führung im Gesamtklassement vor dem Kolumbianer Esteban Chaves. Porte hatte die zweite und fünfte Etappe gewonnen, am Ende siegte er mit 48 Sekunden Vorsprung auf den Südamerikaner. Gesamtdritter wurde der Australier Jay McCarthy vom deutschen Team Bora-hansgrohe vor seinem zeitgleichen Landsmann Nathan Haas (beide 51 Sekunden zurück).