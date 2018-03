später lesen Bronchitis Radprofi Degenkolb gibt bei Paris-Nizza auf 2018-03-08T21:20+0100 2018-03-08T21:20+0100

Radprofi John Degenkolb tritt zur 6. Etappe der Fernfahrt Paris-Nizza am Freitag nicht mehr an. Der Profi aus dem Trek-Segafredo-Team leidet unter einer leichten Bronchitis, wie die Mannschaft am Donnerstag mitteilte. Dieselbe Krankheit hatte im Vorjahr einen WM-Start Degenkolbs in Norwegen verhindert.