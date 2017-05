später lesen Radsport Richie Porte gewinnt Tour de Romandie - Roglic im Zeitfahren vorn 2017-04-30T15:23+0200 2017-04-30T15:23+0200

Der australische Radprofi Richie Porte hat die Tour de Romandie in der Schweiz nach fünf Etappen vor dem Briten Simon Yates gewonnen. Der Slowene Primoz Roglic war in 24:58 Minuten Schnellster im abschließenden Zeitfahren in Lausanne über 17,9 Kilometer.