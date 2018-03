später lesen Mountainbike-Weltcup Sabine Spitz fährt beim ersten Weltcup auf Rang acht 2018-03-11T16:46+0100 2018-03-11T16:46+0100

Beim ersten Mountainbike-Weltcup des Jahres in Stellenbosch ist die deutsche Meisterin Sabine Spitz auf Rang acht gefahren. Auf die Tagessiegerin Annika Langvad aus Dänemark hatte Spitz am Sonntag in Südafrika einen Rückstand von 2:43 Minuten. In der kommenden Woche startet die Olympiasiegerin von 2008 beim Extrem-Etappenrennen Cape Epic.