Radsport Sagan muss weiter auf ersten Saisonsieg warten

Straßenrad-Weltmeister Peter Sagan muss beim deutschen Team Bora-hansgrohe weiter auf seinen ersten Saisonsieg warten. Bei der 72. Auflage des Eintagesrennens Omloop Het Nieuwsblad rund um Gent, das als Auftakt der belgischen Klassikersaison gilt, musste sich der 27-jährige Slowake nach 198,3 km im Sprint Olympiasieger Greg Van Avermaet (Belgien/BMC Racing) geschlagen geben, der seinen Erfolg aus dem Vorjahr wiederholte. Dritter wurde Sep Vanmarcke (Belgien/Cannondale-Drapac). "Man kann nicht immer gewinnen. Es war ein sehr hartes Rennen und ich bin froh, nach Australien endlich wieder im Rennsattel zu sitzen", sagte Sagan, der bereits im Januar bei der Tour Down Under dreimal Zweiter geworden war. Anschließend hatte Sagan eine Rennpause eingelegt: "Die Saison ist noch lange und hat gerade erst begonnen. Für mich war das heute ein tolles Training und ich freue mich auf die nächsten Aufgaben." Sagan, Van Avermaet und Vanmarcke hatten sich rund 30 km vor dem Ziel vom Hauptfeld abgesetzt und den Sieg im Sprint unter sich ausgemacht. Bester Deutscher wurde Sagan-Helfer Marcus Burghardt (Zschopau/+ 2:41 Minuten) auf dem 17. Platz. In dem Rennen in Flandern, das 2017 erstmals zur World Tour gehört, waren 13 kleinere Anstiege und zehn Kopfsteinpflaster-Abschnitte zu bewältigen.