Radsport: Soler gewinnt Paris-Nizza

Der spanische Radprofi Marc Soler hat sich den Gesamtsieg bei der Fernfahrt Paris-Nizza gesichert. Der Movistar-Profi verwies in der Endabrechnung den Briten Simon Yates mit vier Sekunden Vorsprung auf den zweiten Platz. Den Sieg auf dem letzten Tagesabschnitt über 110 Kilometer mit sechs Anstiegen sicherte sich am Sonntag in Nizza der Spanier David de la Cruz.