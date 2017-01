Die ARD wird auch in den kommenden beiden Jahren die Tour de France übertragen. Das bestätigte der Senderverbund nach der Verlängerung des auslaufenden Vertrages mit dem Veranstalter ASO bis einschließlich 2018. Weiterhin keine Live-Bilder wird es im ZDF geben.

"Die Tour de France ist nicht nur das größte sportliche Ereignis in Frankreich, sondern fasziniert viele Menschen in ganz Europa", sagte ARD-Sportrechte-Intendant Ulrich Wilhelm und verwies dabei auch auf den diesjährigen Tour-Start in Deutschland am 1. Juli in Düsseldorf. Die ARD werde "in hoher Qualität berichten - immer auch mit Blick auf kulturelle und sportpolitische Aspekte."

Die tägliche Live-Berichterstattung des Rennens vom 1. bis 23. Juli 2017 werde Montag bis Freitag "in der Regel" zwischen 16:05 Uhr und 17:25 Uhr stattfinden, an den Wochenenden "etwas umfangreicher". Der Grand Départ in Deutschland werde "umfassend" begleitet. Darüber hinaus werde die Tour täglich ab Etappenbeginn live im Internet gezeigt.

"Es ist auf jeden Fall cool und passt zum Radsportjahr in Deutschland 2017. Ich freue mich darüber. Wenn wir die Chance bekommen, sollten wir sie so gut es geht auch nutzen", sagte Top-Sprinter Marcel Kittel dem SID dazu.

Die ARD hatte die Live-Übertragung vom wichtigsten Radrennen der Welt vor zwei Jahren wiederaufgenommen, nachdem sie 2011 wegen der zahlreichen Dopingskandale ausgestiegen war. Die Einschaltquoten reichten nachvollziehbarerweise aber nicht an die Boomjahre der später überschatteten Jan-Ullrich-Ära heran.

Thomas Kleist, Intendant des für die Übertragung verantwortlichen Saarländischen Rundfunks, hofft, dass das radsportbegeisterte Publikum die Berichterstattung "auch mit entsprechendem Interesse belohnen wird". Programmdirektor Volker Herres bezeichnete die Tour als "wichtigen Bestandteil unserer Sommersport-Übertragungen im Ersten."

