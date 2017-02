später lesen Frankreich-Rundfahrt Tour de France startet 2018 in Frankreichs Westen Teilen

Die Tour de France 2018 wird wieder in Frankreich gestartet. Der Schauplatz soll in der Region Loire im Westen des Landes liegen, teilten die Organisatoren am Sonntag mit. Die Gegend lag auch schon auf der Strecke der ersten Auflage des Tour-Klassikers 1903. Der genaue Ort für 2018 soll am 28. Februar bekanntgegeben werden. Die 105. Tour beginnt am 30. Juni 2018. In diesem Jahr startet die Frankreich-Rundfahrt in Düsseldorf.