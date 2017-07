Der Slowake Sagan habe versichert, den schweren Sturz von Mark Cavendish (Großbritannien/Dimension Data) im Zielsprint der vierten Tour-Etappe in Vittel "weder verursacht noch in irgendeiner Weise beabsichtigt zu haben".

Sagan selbst teilte mit: "Ich habe im Sprint nicht gewusst, dass Mark Cavendish hinter mir war. Er kam sehr schnell von hinten, und ich hatte einfach keine Zeit mehr, zu reagieren und nach links auszuweichen." Cavendish und er seien "Freunde und Kollegen im Peloton. Ich hoffe, dass Mark sich schnell erholt."

Nach Ansicht der Rennjury hatte Sagan seinen Rivalen 200 Meter vor dem Zielstrich mit dem Ellbogen in die Absperrgitter gedrängt. Er wurde daraufhin disqualifiziert. Cavendish erlitt einen Bruch des Schulterblattes und wird am Mittwoch nicht zur fünften Etappe antreten. Das Teilstück führt über 160,5 Kilometer von Vittel auf den Vogesenberg La Planche des Belles Filles.

Top-Sprinter Greipel rudert zurück

Der deutsche Top-Sprinter André Greipel (Rostock/Lotto-Soudal) hat nach seiner scharfen Kritik am von der Tour de France ausgeschlossen Sagan seine Meinung indes geändert. "Manchmal sollte ich mir die Bilder ansehen, bevor ich rede. Entschuldigung an Peter Sagan – die Strafe ist zu hart", twitterte der Rostocker am Dienstagabend.

Sometimes I should watch images before I say something. Apologies to @petosagan as I think that decision of the judge is too hard.