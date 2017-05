später lesen Doha Röhler und Krause mit deutschen Rekorden in Doha 2017-05-05T19:52+0200 2017-05-06T08:37+0200

Speerwurf-Olympiasieger Thomas Röhler hat gleich bei seinem Saisoneinstand einen Riesen-Coup gelandet. Der 25-Jährige aus Jena stellte beim ersten Diamond-League-Meeting der Leichtathleten am Freitagabend in Doha mit 93,90 Metern einen deutschen Rekord auf. Er übertraf die Bestmarke des Wattenscheiders Raymond Hecht von 92,60 Metern aus dem Jahr 1995. "So nah an jemand wie Jan Zelezny dran zu sein, das ist schon etwas ganz Besonderes." Der dreimalige Olympiasieger und Weltmeister aus Tschechien hält den Weltrekord seit mehr als 20 Jahren mit immer noch weit entfernten 98,48 Metern.