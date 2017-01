Zürich: Ronaldo wird heute wohl Weltfußballer des Jahres

Stolz präsentierte Cristiano Ronaldo (31) seine imposante Trophäensammlung. An der Seite der Real-Legenden Zinedine Zidane, Ronaldo und Luis Figo zeigte Madrids Superstar auf dem Rasen des Estadio Bernabeu seine vier Ballon-d'Or-Pokale - und plant schon heute die nächste Auszeichnung fest ein. Bei der Gala zur Wahl des Fifa-Weltfußballers in Zürich ist dem Europameister der Triumph wohl weder von Antoine Griezmann noch Lionel Messi zu nehmen.

"Es war wahrscheinlich mein bestes Jahr", erklärte Ronaldo schon vor Reals 5:0-Erfolg über CF Granada gewohnt unbescheiden - allerdings auch völlig korrekt. Mit Real gewann er vergangene Saison die Champions League und die Klub-WM, führte Portugal bei der EM in Frankreich zum ersten großen Titel und erreichte zahlreiche individuelle Bestmarken auf. Mit dem 39. Spiel ohne Niederlage in Folge stellte Real zudem am Samstag den spanischen Rekord des FC Barcelona ein. "Die Leute, die immer noch an mir, Real Madrid oder dem Nationalteam gezweifelt haben, sie haben jetzt den Beweis: Wir haben alles gewonnen", sagte Ronaldo.

Niemand zweifelt daran, dass er heute den nächsten Titel verbuchen kann. 2008 gewann er seinen ersten Goldenen Ball, der damals von der Zeitung "France Football" verliehen wurde. 2013 und 2014 folgten Nummer zwei und drei bei der dann gemeinsamen Vergabe durch die Zeitung und die Fifa. Inzwischen gehen beide Organisationen wieder getrennte Wege - Mitte Dezember erhielt Ronaldo den Ballon d'Or der "France Football" und wartet jetzt auf die Auszeichnung durch den Weltverband. Dazu kommt noch zweimal der Award für den besten Spieler des Kontinents durch die Uefa und 2008 die Fifa-Weltfußballertrophäe. Wer da überhaupt noch durchblickt? Ronaldo dürfte es gleich sein, solange es weitere Ausstellungsstücke für sein Museum in Funchal gibt.

(dpa)