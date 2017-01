später lesen Berlin Rückenschmerzen:Pechstein bangt um WM-Start Teilen

Eisschnellläuferin Claudia Pechstein bangt um ihren Start bei den Einzelstrecken-Weltmeisterschaften in Südkorea (9. bis 12. Februar). Die fünfmalige Olympiasiegerin laboriert nach eigenen Angaben an Rückenbeschwerden, die in den Oberschenkel ausstrahlen. "Ich kann im Moment nicht sagen, ob ich überhaupt hinfliege", sagte die 44-Jährige am Rande des Weltcups in Berlin.