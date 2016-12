Berlin: Russland gibt Weltcup und WM im Biathlon zurück

Nach den Dopinganschuldigungen gegen die russischen Skijäger hat der russische Verband RBU den Biathlon-Weltcup in der westsibirischen Stadt Tjumen (9. bis 12. März) zurückgegeben und ist damit wohl einem Entzug der Veranstaltung durch den Weltverband IBU zuvorgekommen. Zudem gab Russland die Junioren-WM im nächsten Jahr in Ostrow zurück. Die IBU suspendierte ihrerseits zwei russische Athleten vorläufig. Die Namen der beiden nannte der Weltverband nicht. Darüber hinaus leitete die IBU ein formelles Verfahren gegen den russischen Verband und 29 weitere Athleten ein.

31 Biathleten gehören zu den dopingverdächtigen Athleten, die Ermittler Richard McLaren in seinen Untersuchungen zum Dopingskandal belastet. Im Vorfeld hatten Norwegen, Tschechien und Großbritannien gedroht, den Weltcup in Tjumen sowie weitere Rennen in Russland zu boykottieren. Die Internationale Eislaufunion (ISU) entzog derweil dem russischen Tscheljabinsk den für März geplanten Eisschnelllauf-Weltcup.

(sid)