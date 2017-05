später lesen Stuttgart Scharapowa erreicht in Stuttgart das Halbfinale 2017-04-28T18:27+0200 2017-04-29T10:48+0200

Trotz des Wirbels um ihren Dopingfall lässt sich Tennisspielerin Maria Scharapowa nicht aufhalten. Beim Sandplatz-Turnier in Stuttgart lieferte die 30-Jährige erneut eine souveräne Vorstellung ab und zog dank des 6:3, 6:4 gegen Qualifikantin Anett Kontaveit (Estland) ins Halbfinale ein. Nach ihrem dritten Sieg in drei Tagen trifft die Russin heute auf Kristina Mladenovic. Die Französin, die in der Runde zuvor Angelique Kerber (Kiel) besiegte, setzte sich mit 6:3, 6:2 gegen Carla Suarez Navarro (Spanien) durch.