Altenmarkt-Zauchensee Ski alpin: Vonn kehrt zurück, Kostelic beendet Karriere

US-Skistar Lindsey Vonn muss bei ihrem geplanten Weltcup-Comeback ein straffes Programm mit Training und Rennen am selben Tag in Angriff nehmen. Nach den durch zu viel Neuschnee verursachten Trainingsabsagen am Donnerstag und Freitag verschob der Skiweltverband FIS den Rennstart der Abfahrt heute von 10.45 Uhr auf 11.15 Uhr. Zwei Stunden zuvor soll in Altenmarkt-Zauchensee das zwingend notwendige Training stattfinden. Geht wetterbedingt auch heute nichts, wird die Abfahrt auf morgen (12.15 Uhr) verschoben und die Kombination abgesagt.