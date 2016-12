später lesen Semmering Skirennläuferin Shiffrin setzt neue Maßstäbe Teilen

Mikaela Shiffrin verblüfft weiter die Ski-Welt und ist im Alter von nur 21 Jahren in die alpinen Geschichtsbücher gefahren. Die US-Amerikanerin gewann in Semmering nach den Riesenslaloms am Dienstag und Mittwoch auch den Slalom und damit ihren zwölften Torlauf nacheinander. So eine Serie war noch keiner Rennfahrerin in einer Disziplin gelungen. Mit ihrem Coup am Zauberberg vor den Toren Wiens ließ Shiffrin die Österreicherin Annemarie Moser-Pröll hinter sich, die einst elf Abfahrten am Stück für sich entschieden hatte. Shiffrin fehlen zwei Siege, um Ingemar Stenmark einzuholen. Der Schwede gewann 14 Riesenslaloms zwischen 1978 und 1980.