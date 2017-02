später lesen Sapporo Skispringer Wellinger reist als Mitfavorit nach Lahti Teilen

2017-02-12

Auch die Reise um die halbe Welt hat den Höhenflug von Andreas Wellinger nicht gestoppt: Beim Weltcup in Sapporo glänzte die derzeit unumstrittene Nummer eins der deutschen Skispringer als Zweiter hinter Polens Olympiasieger Kamil Stoch und unterstrich knapp zwei Wochen vor dem WM-Auftakt seine Medaillenambitionen. "Ich bin echt zufrieden", sagte Wellinger, der zum sechsten Mal in den vergangenen acht Springen auf das Podest geflogen war. An Karrieresieg Nummer drei schnupperte er erneut: Zum dritten Mal binnen neun Tagen wurde der Team-Olympiasieger Zweiter, zuletzt war bei den beiden Skifliegen in Oberstdorf nur der Österreicher Stefan Kraft stärker gewesen.