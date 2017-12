55.500 Zuschauer feiern die Lichtgestalt der Leichtathletik am 13. August auf der letzten Ehrenrunde im Londoner Olympiastadion. Acht Olympiasiege und elf WM-Titel hat der Jamaikaner in seiner schillernden Karriere erobert - in London reichte es "nur" zu Bronze. In der Staffel gab er verletzt auf. Kein passendes Ende... mehr

55.500 Zuschauer feiern die Lichtgestalt der Leichtathletik am 13. August auf der letzten Ehrenrunde im Londoner Olympiastadion. Acht Olympiasiege und elf WM-Titel hat der Jamaikaner in seiner schillernden Karriere erobert - in London reichte es "nur" zu Bronze. In der Staffel gab er verletzt auf. Kein passendes Ende für eine bemerkenswerte Karriere. Seine Weltrekorde nimmt der 31-Jährige mit in die Sportlerrente. weniger