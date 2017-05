später lesen Bundespräsiden Steinmeier übernimmt Schirmherrschaft der Sporthilfe 2017-05-04T12:12+0200 2017-05-04T12:12+0200

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier übernimmt die Schirmherrschaft der Sporthilfe. Das teilte die Stiftung Deutsche Sporthilfe am Donnerstag in Frankfurt mit und zitierte aus einem Schreiben des Bundespräsidenten: "Seit nunmehr 50 Jahren fördert die Stiftung Deutsche Sporthilfe den Spitzensport in Deutschland und hat dabei stets nicht nur den Sportler, sondern den ganzen, jungen Menschen im Blick." Deshalb möchte er diese wichtige Arbeit unterstützen.