Der Weltranglisten-Vierte aus Hamburg unterlag dem Niederländer Robin Haase in seinem Auftaktmatch beim Masters-Turnier in Paris 6:3, 2:6, 2:6. weniger

Der Weltranglisten-Vierte aus Hamburg unterlag dem Niederländer Robin Haase in seinem Auftaktmatch beim Masters-Turnier in Paris 6:3, 2:6, 2:6.

Zverev startete am Mittwoch nach einem Freilos in der ersten Runde zwar gut, verlor im entscheidenden Satz am Ende aber zweimal seinen Aufschlag und ging nach 1:32 Stunden als Verlierer vom Platz.