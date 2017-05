später lesen Tennis Alexander Zverev gibt Zusage für Davis Cup 2017-05-01T16:13+0200 2017-05-01T16:12+0200

Tennis-Profi Alexander Zverev (Hamburg) will der deutschen Davis-Cup-Mannschaft beim Kampf gegen den Abstieg aus der Weltgruppe auf jeden Fall zur Verfügung stehen. "Ich spiele in Portugal", seine Teilnahme sei sicher, bestätigte der 20-Jährige am Montag am Rande der BMW Open in München. Das Duell gegen Portugal findet vom 15. bis 17. September statt, Austragungsort und Bodenbelag in Portugal stehen noch nicht fest. Seine Erstrundenpartie hatte das Team des Deutschen Tennis-Bundes (DTB) im Februar gegen Belgien mit 1:4 verloren. Zverev verlor dabei das entscheidende Einzel, nachdem er zuvor auch im Doppel an der Seite seines Bruders Mischa als Verlierer vom Platz gegangen war.