später lesen Davis Cup Alexander Zverev sagt zu und lobt Haas FOTO: ap 2017-05-01T11:37+0200 2017-05-01T11:37+0200

Deutschlands bester Tennisprofi Alexander Zverev hat seine Zusage für die Davis-Cup-Relegation im Herbst gegeben. "Ich spiele in Portugal", versicherte der 20-Jährige am Montag am Rande der BMW Open in München.