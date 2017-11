später lesen Tennis in Paris Schwacher Zverev scheitert an Auftaktgegner Haase FOTO: dpa, zeus joh wie 2017-11-01T13:47+0100 2017-11-01T13:47+0100

Alexander Zverev ist beim letzten Masters-Turnier der Saison in Paris bereits an seinem Auftaktgegner gescheitert. Der 20 Jahre alte gebürtige Hamburger unterlag dem Niederländer Robin Haase in der zweiten Runde nach einer teilweise arg unkonzentrierten und zerfahrenen Vorstellung 6:3, 2:6, 2:6.