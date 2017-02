später lesen Tennis in Marseille Alexander Zverev kassiert nächste Auftaktpleite FOTO: dpa, jrp ks 2017-02-21T23:07+0100 2017-02-21T23:07+0100

Tennisprofi Alexander Zverev (Hamburg) hat seine zweite Auftaktniederlage auf der ATP-Tour nacheinander kassiert. Der Weltranglisten-18. unterlag beim Hallenturnier in Marseille dem Franzosen Nicolas Mahut 6:7 (5:7), 6:7 (5:7). Bereits in der vergangenen Woche hatte Zverev (19) als frischgekürter Titelträger von Montpellier in Rotterdam in der ersten Runde verloren.