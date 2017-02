später lesen Tennis-Weltrangliste Alexander Zverev weiter in Top 20 - Bruder Mischa rückt vor FOTO: dpa, jrp ks 2017-02-20T10:49+0100 2017-02-20T10:55+0100

Für den Hamburger Tennisprofi Alexander Zverev ist die Auftaktniederlage beim ATP-Turnier in Rotterdam ohne Konsequenzen in der Weltrangliste geblieben. Deutschlands Nummer eins verteidigte den 18. Rang und ist weiter so hoch platziert wie nie zuvor.