später lesen Tennis in Montpellier Alexander Zverev zieht ins Finale ein FOTO: afp, PG FOTO: afp, PG Teilen

Twittern





2017-02-11T19:48+0100 2017-02-11T19:48+0100

Deutschlands bester Tennisprofi Alexander Zverev hat beim ATP-Turnier in Montpellier das Endspiel erreicht. Der 19-Jährige gewann am Samstag im Halbfinale gegen den Franzosen Jo-Wilfried Tsonga in drei Sätzen mit 6:7 (6:8), 6:2, 6:4.