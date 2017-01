später lesen Tennis Amerikaner Sock gewinnt Turnier in Auckland Teilen

Der amerikanische Tennisprofi Jack Sock hat mit dem erstmaligen Gewinn des ATP-Turniers in Auckland eine erfolgreiche Generalprobe für die am Montag beginnenden Australian Open gefeiert. Der Vorjahresfinalist setzte sich im Endspiel am Samstag mit 6:3, 5:7, 6:3 gegen den Portugiesen Joao Sousa durch. Für den 23. der Weltrangliste war es der zweite Titel seiner Karriere. Das Hartplatzturnier in Neuseelands Metropole war mit 450.000 Dollar dotiert.