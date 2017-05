später lesen WTA-Turnier in Marokko Petkovic scheitert in Rabat an Putinzewa 2017-05-01T16:38+0200 2017-05-01T16:38+0200

WFed-Cup-Spielerin Andrea Petkovic hat beim WTA-Turnier in Rabat/Marokko die nächste Enttäuschung erlebt. Bei der mit 250.000 Dollar dotierten Sandplatzveranstaltung unterlag die 29-Jährige aus Darmstadt der an Nummer fünf gesetzten Kasachin Julia Putinzewa in der ersten Runde mit 3:6 und 4:6. In der Vorwoche war Petkovic in Istanbul ebenfalls in Runde eins an der erst 16-jährigen Ukrainerin Darjana Jastremska gescheitert.