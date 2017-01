später lesen Tennis in Hobart Andrea Petkovic steht im Achtelfinale FOTO: afp, dan Teilen

Eine Woche vor Beginn der Australian Open hat Andrea Petkovic beim Tennisturnier in Hobart das Achtelfinale erreicht. Die 29-Jährige aus Darmstadt setzte sich am Montag in ihrem Erstrunden-Match gegen Nicole Gibbs aus den USA souverän mit 6:4, 6:0 durch.