Der Tennis-Weltranglisten-Erste Andy Murray ist von einer Gürtelrose genesen. Der Schotte berichtete vor dem Beginn des ATP-Turniers in Dubai, dass er im Anschluss an die Australian Open an der schmerzhaften Erkrankung litt.

Nach seiner Rückkehr vom Grand-Slam-Turnier in Melbourne, wo er im Achtelfinale überraschend am Hamburger Mischa Zverev gescheitert war, sei er für einige Zeit krank gewesen. "Es ist nicht schrecklich, aber auch nicht toll", berichtete Murray am Sonntag. Der 29-Jährige betonte, er fühle sich nun wieder frisch.

Erstmals nach zehn Jahren fehlt in Dubai der Weltranglisten-Zweite Novak Djokovic. Der im Vorjahr von Murray als Nummer eins entthronte Serbe wird stattdessen mit einer Wildcard beim Turnier in Acapulco antreten.

Der 29-Jährige war in Australien als Titelverteidiger schon in der zweiten Runde ausgeschieden und hatte nach der Davis-Cup- Partie gegen Russland Anfang Februar über Beschwerden in der rechten Schulter geklagt. Bei dem stark besetzten Turnier in Acapulco ist unter anderen Australian-Open-Finalist Rafael Nadal am Start.

(dpa)