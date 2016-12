Ivanovic hatte am Mittwochabend ihren Abschied vom aktiven Sport bekanntgegeben und dies damit begründet, dass sie nach Verletzungen nicht mehr das notwendige physische Niveau erreichen könne.

I will miss one of my best friends on tour @AnaIvanovic ❤️ You've had an incredible tennis career. Best wishes for the exciting new chapter! pic.twitter.com/IUlbkHHGVE