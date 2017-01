Die 28-Jährige aus Kiel unterlag am Donnerstag in Brisbane der Ukrainerin Jelina Switolina mit 4:6, 6:3, 3:6. weniger

Kerber hatte in der ersten Runde ein Freilos. Schon in ihrem Zweitrundenspiel gegen Ashleigh Barty aus Australien hatte sich die zweimalige Grand-Slam-Gewinnerin des Jahres 2016 am Mittwoch schwer getan.