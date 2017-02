später lesen Tennisturnier in Doha Kerber blamiert sich in Runde eins FOTO: dpa, hjb FOTO: dpa, hjb 2017-02-16T11:25+0100 2017-02-16T11:24+0100

Die beste deutsche Tennisspielerin Angelique Kerber läuft in diesem Jahr weiter ihrer Galaform aus der Vorsaison hinterher. Die Weltranglistenzweite aus Kiel verlor ihr Auftaktmatch beim WTA-Turnier in Doha/Katar nach einem Auf und Ab gegen die Russin Daria Kassatkina überraschend mit 4:6, 6:0, 4:6. Für Kerber war es die bereits vierte Niederlage im achten Spiel in 2017.