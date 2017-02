Tennis: Anti-Korruptionsausschuss sperrt Melbourne-Juniorensieger

Tennis

Fragen und Antworten zur angeblichen Wett-Manipulation

Nach Informationen der BBC und BuzzFeed News sollen in den vergangenen zehn Jahren insgesamt 16 Spieler aus den Top 50 - darunter auch Grand-Slam-Sieger - in Match-Manipulationen involviert gewesen sein. Namen wurden bislang nicht genannt. Es gibt allerdings Gerüchte, dass beschuldigte Profis auch bei den seit Montag laufenden Australian Open in Melbourne am Start sind.mehr