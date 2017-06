später lesen Überraschung in Stuttgart Tommy Haas wirft Roger Federer aus dem Turnier FOTO: afp, tk/ 2017-06-14T18:35+0200 2017-06-14T19:01+0200

Teilzeit-Profi Tommy Haas hat beim Tennisturnier in Stuttgart Grand-Slam-Sieger Roger Federer sein Comeback verdorben und ist erstmals in dieser Saison in ein Viertelfinale auf der ATP-Tour eingezogen.