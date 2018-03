später lesen Tennis Aus für Mona Barthel in Miami 2018-03-21T08:03+0100 2018-03-21T08:03+0100

Tennisspielerin Mona Barthel ist beim Hartplatzturnier in Miami im US-Bundesstaat Florida bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Die 27-Jährige verlor am Dienstag (Ortszeit) gegen die Ungarin Timea Babos mit 6:7 (5:7), 3:6. Für die Weltranglisten-65. aus Neumünster war es die erste Niederlage gegen die Weltranglisten-47. im vierten Duell. Den Sprung ins Hauptfeld bei der mit 7 972 535 Millionen Dollar dotierten Veranstaltung schaffte die Weltranglisten-111. Andrea Petkovic durch ein 7:6 (7:1), 6:2 gegen die Weißrussin Vera Lapko.