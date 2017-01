Tennisspielerin Andrea Petkovic hat sich bei den Australian Open in der zweiten Runde verabschiedet. weniger

Tennisspielerin Andrea Petkovic hat sich bei den Australian Open in der zweiten Runde verabschiedet.

Die Darmstädterin verlor am Donnerstag in Melbourne 0:6, 5:7 gegen die Weltranglisten-16. Barbora Strycova aus Tschechien. Von den gestarteten sieben deutschen Damen stehen damit Titelverteidigerin Angelique Kerber und Qualifikantin Mona Barthel in der Runde der letzten 32.