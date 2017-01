Die Nummer 35 der Tennis-Weltrangliste gewann am Dienstag in Melbourne 6:4, 6:0 gegen French-Open-Siegerin Garbiñe Muguruza aus Spanien und ist am Donnerstag in einem US-Duell Kontrahentin von Altmeisterin Venus Williams.

