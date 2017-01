Der Aufschlagriese setzte sich am Dienstag in Melbourne mit 6:7 (6:8), 3:6, 7:5, 6:2, 22:20 gegen den Argentinier Horacio Zeballos durch. weniger

Die Zuschauer standen dicht gedrängt an dem Außenplatz, um die Entscheidung des Matches zu sehen. weniger

Der an Position 20 gesetzte Karlovic trifft in seinem Zweitrundenmatch am Donnerstag auf den Australier Andrew Whittington.