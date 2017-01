Die 34-Jährige gewann am Mittwoch 6:4, 3:6, 6:4 gegen die letztjährige US-Open-Finalistin Karolina Pliskova. weniger

Die 34-Jährige gewann am Mittwoch 6:4, 3:6, 6:4 gegen die letztjährige US-Open-Finalistin Karolina Pliskova.

Die Tschechin war in Melbourne an Nummer fünf gesetzt.

Fast 18 Jahre nach der Halbfinal-Niederlage gegen Steffi Graf in Wimbledon steht Lucic-Baroni zum zweiten Mal im Semifinale eines Grand-Slam-Turniers.

Die in Dortmund geborene und in Florida lebende Kroatin war nach ihrem Erfolg zur Mittagszeit in der Rod-Laver-Arena von ihren Gefühlen überwältigt und weinte beim Siegerinterview.